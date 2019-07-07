"الخليج 365" ينشر مواعيد إقلاع الرحلات الجوية لهذا اليوم الأحد

ينشر "الخليج 365"، مواعيد إقلاع الرحلات الجوية للخطوط الجوية اليمنية لهذا اليوم الأحد الموافق 07 يوليو/ تموز 2019م.. وهي كالتالي: رقم الرحله 609. خط الرحله : القاهره- عدن. الاقلاع : 0230 بعد منتصف الليل. (توقيت القاهره) الوصول: 0700 صباحا. رقم الرحله 532. خط الرحله : عدن - الرياض. الاقلاع : 0800 صباحا. الوصول : 1100 ظهرا. رقم الرحله : 533. خط الرحله : الرياض- عدن. الاقلاع : 1230 ظهرا. (توقيت الرياض) الوصول : 1530 عصرا. رقم الرحله 608. خط الرحله : عدن - القاهره. Advertisements الاقلاع : 1630 مساء.. الوصول : 1900 مساء. رقم الرحله 606. خط الرحله : سيئون - القاهره. الاقلاع : 0600 صباحا. الوصول : 0845 صباحا. رقم الرحله 605. خط الرحله : القاهره- سيئون. الاقلاع : 0945 صباحا. (توقيت القاهره) الوصول: 1415 ظهرا. رقم الرحله 604. خط الرحله : سيئون - القاهره. الاقلاع : 1515 عصرا. الوصول : 1800 مساء.

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