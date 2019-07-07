شكرا لقرائتكم خبر عن من هو القيادي الحوثي الذي وجه بهدم منزل “صالح ” وما الذي عثر عليه بعد هدمه.. مذكرة والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر محلية بالعاصمة صنعاء، ان قيادي حوثي وجه بهدم منزل الرئيس السابق علي عبدالله صالح.

ووفقا لمذكرة تداولها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أمانة العاصمة فأن القيادي حمود عباد، المعين أمينا للعاصمة من قبل المليشيا، هو من وجه بهدم منزل الرئيس السابق علي عبدالله صالح بحجة انه مجرى للسيول.

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و‏أفادت مصادر محلية في صنعاء أن المليشيات الحوثية قامت قبل يومين بعملية هدم لمنزل الرئيس السابق علي عبد صالح الله الكائن في حي الكميم بصنعاء.

وأوضحت المصادر بأن المليشيات الحوثية تهدف من خلال الهدم لمنزل ”صالح“ لغرض البحث عن أماكن أو مخازن سرية ربما تقودهم الى مخازن ذات قيمة كما يعتقد البعض.

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وكشفت المصادر عن محاولات من قبل الحوثيين لبيع منزل ”صالح “الواقع بحي الكميم بحجة أن قيادات سلالية تمتلك الأرض التي يقع فيها المنزل.

يشار إلى أن المليشيا الحوثية الانقلابية قد سيطرت على منازل الرئيس السابق صالح بعد ان اقدمت على تصفيته في مطلع ديسمبر من العام 2017م، عقب انتفاضة مسلحة فاشلة قادها ضد الحوث



