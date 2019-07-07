عودة مسؤول كبير في حكومة المرتزقة الى ارض الوطن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

عاد مسؤول في حكومة المرتزقة الى العاصمة اليمنية صنعاء عقب تخليه عن العدوان ومرتزقته.

وظهر وكيل محافظة صنعاء المعين من قبل الفار هادي ، العقيد عبدالمجيد أبو حاتم بوسط العاصمة صنعاء مرتدياً جعبته وسلاحه الشخصي، في اشارة الى استعداده لمواجهة تحالف العدوان واذنابهم المرتزقة .

ونشر عبدالمجيد أبو حاتم صورته برفقة عضو المجلس السياسي لأنصار الله محمد البخيتي كدليل على عودة الى دائرة الصواب وحضن بلاده

جدير بالذكر أن العديد من المرتزقة بينهم قيادات سياسية وعسكرية يمنية شرعت في الفرار من السعودية لاسباب مجهولة.