شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تعلن الإطاحة بعدد من المقيمين اليمنيين في الرياض .. وعند القبض عليهم كانت المفاجأة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وفقاً لإجراءات البحث والتحرّي والاستدلال ، أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية من القبض على تشكيل عصابي مكون من ( 3 ) ثلاثة مقيمين من الجنسية اليمنية تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع من العمر، وذلك بعد توفر الدلائل على تورُّطهم بكسر أقفال محلات تجارية، والاستيلاء على ما بداخلها من أموال وبضائع ومقتنيات. وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقرّوا بارتكاب (5) جرائم سرقة، وضبط بحوزتهم عدد (3) أسلحة بيضاء وأدوات تستخدم لكسر الأقفال، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

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