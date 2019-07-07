شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تهين اليمنيين وتمسح بكرامتهم الارض، لكن هذه اليمنية البطلة كانت اقوى من الشرعية ومن السفارة ورفعت رأس كل اليمنيين واوقفت الضابط المتغطرس عند حده واجبرته على تقديم الاعتذار (4 صور ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تحدثت سيدة أمريكية من اصول يمنية بغضب واسف عن ماتعرضت له من سوء معاملة في مطار الملكة علياء الدولي في المملكة الأردنية الهاشمية قبل عدة أيام.

وقد روت السيده " سعاد علي " ما حدث معها بالتفصيل ، ونحن بدورنا في " اإب برس" ننشره كما ورد دون تصرف منا ، حتى تصل الكلمة لعل يلتفت لها مسؤولي مطار الملكة علياء وكذلك سفارة بلادنا في المملكة الأردنية الهاشمية.

سعاد علي :

في مطار الملكة علياء في الأردني بعد عودتي من نيويورك الي ارض الوطن عبر الخطوط الجويه الاردنيه وصلت الي المطار فكن موظف الجوازات يتعالى صوته فوق اليمنين الكل صامت يتقبلون كل الصياح بصمت لم أتحمل أعصابي صحت لماذا تتعامل معنا نحن اليمنين بهذا الأسلوب رد على انتي قفي جانبا او عودي الي اخر الصف لم أتحمل ورديت قلت له اريد المدير تبعك صاح ‏بأعلى صوته لا تتحدث كثير قبل انا اطلب لك ضابط المطار قبل ان ينفذ صبري عليكي

اخرجت جوازي امريكي وخرجت من الصف اليه وطلبت منه وقلت له انا امريكيه اريد أقابل مسؤالك او مديرك او سأتصل بسفارتي الامريكيه رجع تسعون درجة وخفض صوته وأخذ مني الجواز وختم جوازي وقال لي انا اسف كثر العمل علينا يفقدنا صوبنا اعتذر منك مرآة اخرى.

‏أصريت على مقابلة المسؤول أتى ضابط وأخذني على جنب وقال لي هو ما يعرف انك امريكيه وانا اعتذر منك عن كل ما بذل منه لدينا إجراءات مشددة على كل من يأتي من سوريا واليمن والصومال وليبيا وذكر كثير دول عربيه

شكرا للمطارات الأجنبية عمرهم ما يحاسبوك على جنسيتك ابدا اما هنا فالاذعان للامريكان والاوروبيين والاهانة للعرب والمسلمين.

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