وردنا الان: اخير فضح الله الخائن على يد هذه الجنوبية البطلة..الكشف عن رأس الافعى في الحكومة الشرعية الذي يمص دماء اليمنيين ويتلاعب بالعملة وموارد البك المركزي ( وثيقة )

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عدن - ياسمين التهامي - طالبت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك بإلزام السلطة المحلية في محافظة المهرة ومؤسسات الدولة بالمحافظة بايداع إيرادات الحكومة في الحسابات الخاصة بها في البنك المركزي اليمني،وعدم الصرف منها إلا ططبقآللقانون ودعت رئيس الهيئة القاضي أفراح بادويلان رئيس الحكومة باتخاذ الإجراءات القانونية وفتح تحقيق تجاه تهريب العملة الأجنبية عبر منفذ شحن الحدودي من قبل تجار السوق السوداء والمليشيات الإنقلابية وإحالة مرتكبيها إلى الجهات القضائية المختصة. وأوضحت بادويلان ان مذكرتها جاءت تعقيبا وتاييدا لمضامين طلب البنك المركزي اليمني للهيئة العليا لمكافحة الفساد بالزام السلطات المحلية بالمهرة بربط فرع البنك بالمركز الرئيسي في عدن. ومطلع الشهر الماضي الماضي أعلن محافظ البنك المركزي حافظ معياد مواجهة صعوبات في ربط فرعي البنك في محافظتي مأرب والمهرة بالمركز الرئيس في عدن قبل أن تعلن إدارة البنك في منتصف الشهر ذاته نجاح عملية الربط بين المركز الرئيسي و فرعه في مأرب..

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