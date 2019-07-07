شكرا لقرائتكم خبر عن مغترب يمني يثير ذهول السعوديين ويشعل بعمل لم يسبقه اليه احد ودولة خليجية ترحب به وتشجعه وتمنحه الجنسية (الاسم+ صورة ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول نشطاء سعوديين مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لتصميم مخطط تقاطع بدون الحاجة إلى إشارة المرور ويمكن تطبيق تصميمه على أرض الواقع

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وقال النشطاء ان المهندس اليمني إسمه رضا صالح يعمل بشركة النقل الجماعي السعودي صمم مخطط تقاطع بدون الحاجة إلى إشارة المرور ويمكن تطبيق تصميمه على أرض الواقع .

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واكد النشطاء السعوديين ان تصميمه لم يجد القبول لدى المملكة العربية السعودية فاتجه لدولة البحرين اللتي دعمت فكرته ورحبت به والآن واعلنت استعدادها لمنحه الجنسية

وكشفت مصادر بحرينية في وزارة المواصلات إن المغترب اليمني سيجد الترحاب وسيمنح الجنسية اذا تقدم لطلبها وانه جار العمل على تطبيق ذلك التصميم وتلك الفكرة.