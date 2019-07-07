شكرا لقرائتكم خبر عن " لابتوب مستخدم " يفجر فضيحة لاقوى جيوش أروبا ..وصحيفة شهيرة تكشف سر عثورعامل بالغابات على "نظام تشغيل" اخطر الاسلحة الفتاكة ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت تقارير في ألمانيا أن الجيش الألماني باع جهاز حاسوب محمول(لاب توب) مستعملا كان لا يزال يحوي معلومات سرية.

وقالت صحيفة «زود دويتشه تسايتونج» الألمانية الصادرة أمس السبت إن المعلومات مصنفة بأنها «سرية وقاصرة فقط على الاستخدام الرسمي»، وتتعلق بدليل تشغيل راجمات الصواريخ «مارس». وأضافت أنه يبدو أن محتويات القرص الصلب (وحدة التخزين الرئيسية) لم يتم محوها قبل البيع.

وكان المشتري وهو مسؤول إحدى الغابات في بافاريا العليا، قد اشترى أربعة أجهزة لاب توب مستعملة بالمزاد في 2018 عبر موقع إيباي من شركة (فيبيج) المملوكة للحكومة الألمانية لإعادة تدوير الأجهزة المستعملة.

وكان نظام تشغيل راجمات الصواريخ مثبتا على أحد هذه الأجهزة الأربعة ويمكن فتحه عبر إدخال اسم آخر مستخدم ككلمة مرور.

وأخطر الرجل الوزارة بما عثر عليه في الجهاز في مارس الماضي.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع للصحيفة بأنه لا يمكن «استنباط أي معلومات حساسة» من وصف راجمة الصواريخ.