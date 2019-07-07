شكرا لقرائتكم خبر عن صدور قرار جمهوري بتعين هذه الشخصية في منصب رفيع ( الاسم + المنصب ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صدر اليوم قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى للانقلابيين بتعيين عبدالمحسن عبدالله قاسم طاووس رئيسا للهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية ومواجهة الكوارث.

وتاتي هذه القرارات في ظل المحسوبيات وتقاسم الاموال المنهوبة في ظل معاناة ابناء الشعب اليمني الذي لا يجد حتى الضروريات .

وبينما تعيش القيادات الحوثية في رفاهية كبيرة يعيش الغالبية الساحقة من اليمنيين في اوضاع مزرية تشمل شتى جوانب الحياة.

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