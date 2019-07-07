شكرا لقرائتكم خبر عن الامارات تفجر الوضع عسكريا فجر اليوم في هذة المحافظة الجنوبية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر محلية لموقع صوت المغتربين ان اشتباكات عنيفة اندلعت فجر اليوم بين قوات النخبة الشبوانية المدعومة اماراتيا ومجاميع من ابناء "ال المحضار" في منطقة الهجر بمديرية مرخة السفلى محافظة شبوة جنوب اليمن . وبحسب مصادر مطلعة ووسائل اعلام محلية فقد بدأت الامارات منذ ايام بتجهيز العناصر الموالية لها في بعض المحافظات الجنوبية وتزويدهم بالسلاح والعتاد استعداد لتفجير الوضع عسكريا ضد الشرعية .

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