شكرا لقرائتكم خبر عن قيادي مقرب من الرئيس الراحل ’’صالح‘‘ يوجه له طعنة غادرة .. شاهد الخدمة التي قدمها للحوثيين في صنعاء (الاسم + صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - افادت مصادر محلية بالعاصمة صنعاء، ان قيادي حوثي وجه بهدم منزل الرئيس السابق علي عبدالله صالح.

و وفقا لذكرة، تلقاها “المشهد اليمني” فأن القيادي حمود عباد، المعين أمينا للعاصمة من قبل المليشيا، هو من وجه بهدم منزل الرئيس السابق علي عبدالله صالح بحجة انه مجرى للسيول.

وكانت مليشيا الحوثي شرعت خلال الايام الماضية بهدم منزل الرئيس السابق صالح.

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