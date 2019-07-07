شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار حالة عدم الاستقرار المناخي.. وتحذيرات من ارتفاع الحرارة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توقعت الجهات المعنية بالطقس استمرار حالة عدم الاستقرار التي نشطت خلال الأيام الماضية على المرتفعات الغربية والجنوبية وأجزاء من الهضاب الداخلية.

وأوضحت الجهات المعنية بالطقس، أن هناك توقعات بهطول الأمطار على أجزاء متفرقة من المرتفعات الغربية و الجنوبية، مع احتمال امتدادها إلى المناطق والهضاب الداخلية للضالع والبيضاء وأبين وشبوة وحضرموت.

وحذرت الجهات المعنية من ارتفاع درجات الحرارة لتصل في المناطق الصحراوية إلى 45 درجة مئوية، وفي المناطق الساحلية والمناطق المحاذية لها إلى 40 درجة مئوية.

كما توقعت الجهات المعنية بالطقس استمرار نشاط الرياح السطحية وارتفاع الموج خاصةً على أرخبيل سقطرى والسواحل الشرقية.

