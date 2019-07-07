شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور شبيه لـ"محمد بن سلمان" يرتكب أعمالًا مفاجئة.. وقرار صادم من الديوان الملكي السعودي بحقه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ظهر شبيه طبق الأصل من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في السعودية، ارتكب أعمالًا مفاجئة على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما صدر قرار صادم بحقه من الديوان الملكي السعودي.

وتداول مغردون على موقع "تويتر" مقاطع فيديو للشاب "أحمد ذياب الذيابي العتيبي"، والذي يعد شبيهًا للأمير محمد بن سلمان؛ حيث قام بنشر فيديوهات يقلد فيها ولي العهد.

وانتشرت فيديوهات الشاب "العتيبي" التي يقلد فيها خطابات محمد بن سلمان، كالنار في الهشيم على مواقع التواصل في السعودية، وحظي على تفاعل واسع من المغردين.

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وبحسب مقربين من الشاب "العتيبي"، فإنه تم إلقاء القبض عليه من جانب الشرطة السعودية، مؤكدين أن مكتب محمد بن سلمان، في الديوان الملكي أمر بهذا الإجراء.

وبحسب أقارب "العتيبي"، فإن الفيديوهات التي قام بنشرها في "تويتر" و"سناب شات" تعتبر إساءة من وجهة نظر الشرطة لولي العهد محمد بن سلمان؛ لذا تم القبض عليه، وسيتم إحالته للنيابة العامة للتحقيق معه.

يشار إلى أن الشاب "العتيبي"، قلد محمد بن سلمان، بشكل كبير، حتى في المصطلحات التي يستخدمها وضحكته والحركات التي يقوم بها ولي العهد في خطاباته ولقاءاته.