شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الان : بالاسم والصورة .. الخائن الجديد الذي غدر بالشرعية وانشق عنها وظهر في سائلة صنعاء .. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت وسائل إعلام تابعة لمليشيات الحوثي الانقلابية إن العقيد عبدالمجيد أبو حاتم المعين وكيلاً لمحافظة صنعاء في الشرعية وصل امس إلى العاصمة صنعاء التي تسيطر عليها المليشيات.

وأظهر إعلام المليشيات صورة للوكيل أبو حاتم في أحد منازل قيادات المليشيات الحوثية في صنعاء بسلاحه الشخصي معلناً إنضمامه إلى المليشيات.

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وكان العقيد أبو حاتم وهو من أبناء مديرية نهم - شرق محافظة صنعاء - قد انضم إلى المقاومة بعد وصول الجيش والمقاومة إلى مسقط رأسه في المديرية.

وفي وقت سابق انشق قائد الشرطة العسكرية في مديرية اليتمة بمحافظة الجوف العقيد أحمد المجنحي في مايو الماضي ووصل إلى صنعاء ليعلن انضمامه إلى المليشيات الحوثية