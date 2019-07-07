شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهة نارية حامية الوطيس بين مذيعة الجزيرة ودبلوماسي سعودي ورجل أعمال بسبب القحطاني والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دخلت الإعلامية غادة عويس المذيعة بقناة الجزيرة، في مشاداة كلامية مع رجل الأعمال والمغرد السعودي منذر آل الشيخ مبارك، بسبب تغريدتها عن المستشار في الديوان الملكي السابق سعود القحطاني، المتهم في قضية قتل جمال خاشقجي.

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من جانبه دافع المغرد السعودي عن "القحطاني" دفاعًا مستميتًا ومهاجمًا قناة الجزيرة والإعلامية، وهو ما دفع الدبلوماسي السعودي السابق المهندس سلطان الطيار، إلى التدخل وتحذير رجل الأعمال من الدفاع عن متهم في قضية خاشقجي حتى يقول القضاء كلمته.

وبدأت المشادة بتغريده غادة عويس المذيعة بقناة الجزيرة، والتي قالت فيها تعليقًا على نشر تغريدات سابقة لسعود القحطاني يهاجم "الجزيرة" :«كان يسخر من الجزيرة..

ورد عليها رجل الأعمال السعودي والمدون المعروف منذ آل الشيخ مبارك، قائلًا :« الجزيرة سخر منها القاصي والداني أما لائحة العقوبات فتضم من هو على بعد أمتار منك(القرضاوي)المهم أن يكون موقفك ثابت إن رفع الأسم سيظل تاريخ لوحده مسح تاريخ طابور من المذيعين والمعدين وأفقدهم مصداقيتهم، الأوطان لاتشوه سمعتها ولايقول ذلك صاحب عقل! أقل أمجاده أنكم تصيحون حتى بغيابه".

وقالت غادة عويس :" ما اجمل الجزيرة خصوصا حين تغيظكم .. اللهم إنّي شامتة بالمدعو سعود القحطاني وكل مريديه وذبابه الوهمي منهم والموثّق! ورحمة الله على الشهيد #جمال_خاشقجي".

ورد آل الشيخ ": لم تغظ #الجزيرة من يوم أن ظهر البطل #سعود_القحطاني فجعلها نسياً منسياً أما #خاشقجي قتلموه حياً وتاجرتم بدمه ميتاً !! اللهم إني شامت في مليارات هدرت على مذيعين ومعدين وأسقطها رجل واحد بأحرف قليلة فالحمدلله من قبل ومن بعد".

فسألته غادة عويس ": وأين هو بطلك الآن؟؟"، ليرد عليها قائلًا ": ما السائل بأعلم من المسؤول ولكني أجزم أنكم ترونه في منامكم كل يوم!! ابحث عن دورك من بين مذيعي #الجزيرة".

من جانبه دخل على الخط الدبلوماسي السعودي السابق سلطان الطيار، قائلًا": انتبهوا من الجزيرة وخططها الخطيرة فهي تستدرجكم للدفاع عن متهم رسميا في المملكة بجريمة قتل ولا يصح قانونا الدفاع عنه حتى يبت القضاء في شأنه العالم يراقب تغريداتكم والجزيرة تستغلها".

فردت عليه غادة عويس ": حضرتك حكيم،إنما فاتهم القطار طبعا.يدافعون عن القحطاني الذي اتهمته النيابة العامة السعودية بالتورط بقتل خاشقجي،فماذا يعني ذلك؟يعني أنّ اتهام القضاء السعودي للقحطاني مجرد مسرحية لإسكات العالم عن مبس وان القحطاني حرّ طليق وهؤلاء يدافعون عنه لانهم يخشونه إذ لا يزال على رأس عمله!فضيحة".

من جانبه علق منذ آل الشيخ مبارك ردًا على الدبلوماسي السعودي :" أين الإتهام في جريمة القتل هل تدلنا عليه؟؟".

‏فرد عليه قائلًا ": هو من ضمن الموقوفين الـ ٢١".

‏فعلق آل الشيخ ": أنت قلت متهم بجريمة قتل هل تحضر لنا المصدر؟".

فرد عليه سلطان الطيار ناشرًا صورة بيان الاتهام ": نعم تفضل هذا البيان الرسمي الذي نشرته وكالة الأنباء وركز على الأهم والشاهد في كلامي ( موقوفين في قضية مقتل خاشقجي).

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فقال منذر آل الشيخ مبارك ": اقرأ رابعاً وتاسعاً ثم أختم بالسابع عشر لتعرف من اتهم بالقتل ، وتأمل خامساً جيداً وبالذات آخر اربع كلمات".

فرد عليه الأول ": باختصار مسار التحقيق لا يحكم عليه بالبراءة ولا بالإدانة يظل متهم حتى يفصل القضاء .. التصرف القانوني حيال أي متهم انتظار كلمة القضاء إما بالإدانة أو البراءة ورد الاعتبار له.. لا ندافع ولا نحرض طالما هو في يد القضاء هذا ما اقصده من أجل القضاء أولا".

فعقب منذر آل الشيخ مبارك": يضل بريء حتى تثبت إدانته وليس متهم حتى تثبت البراءة أنت قلبتها ياسيدي الكريم!!".دخلت الإعلامية غادة عويس المذيعة بقناة الجزيرة، في مشاداة كلامية مع رجل الأعمال والمغرد السعودي منذر آل الشيخ مبارك، بسبب تغريدتها عن المستشار في الديوان الملكي السابق سعود القحطاني، المتهم في قضية قتل جمال خاشقجي.

من جانبه دافع المغرد السعودي عن "القحطاني" دفاعًا مستميتًا ومهاجمًا قناة الجزيرة والإعلامية، وهو ما دفع الدبلوماسي السعودي السابق المهندس سلطان الطيار، إلى التدخل وتحذير رجل الأعمال من الدفاع عن متهم في قضية خاشقجي حتى يقول القضاء كلمته.

وبدأت المشادة بتغريده غادة عويس المذيعة بقناة الجزيرة، والتي قالت فيها تعليقًا على نشر تغريدات سابقة لسعود القحطاني يهاجم "الجزيرة" :«كان يسخر من الجزيرة..

ورد عليها رجل الأعمال السعودي والمدون المعروف منذ آل الشيخ مبارك، قائلًا :« الجزيرة سخر منها القاصي والداني أما لائحة العقوبات فتضم من هو على بعد أمتار منك(القرضاوي)المهم أن يكون موقفك ثابت إن رفع الأسم سيظل تاريخ لوحده مسح تاريخ طابور من المذيعين والمعدين وأفقدهم مصداقيتهم، الأوطان لاتشوه سمعتها ولايقول ذلك صاحب عقل! أقل أمجاده أنكم تصيحون حتى بغيابه".

وقالت غادة عويس :" ما اجمل الجزيرة خصوصا حين تغيظكم .. اللهم إنّي شامتة بالمدعو سعود القحطاني وكل مريديه وذبابه الوهمي منهم والموثّق! ورحمة الله على الشهيد #جمال_خاشقجي".

ورد آل الشيخ ": لم تغظ #الجزيرة من يوم أن ظهر البطل #سعود_القحطاني فجعلها نسياً منسياً أما #خاشقجي قتلموه حياً وتاجرتم بدمه ميتاً !! اللهم إني شامت في مليارات هدرت على مذيعين ومعدين وأسقطها رجل واحد بأحرف قليلة فالحمدلله من قبل ومن بعد".

فسألته غادة عويس ": وأين هو بطلك الآن؟؟"، ليرد عليها قائلًا ": ما السائل بأعلم من المسؤول ولكني أجزم أنكم ترونه في منامكم كل يوم!! ابحث عن دورك من بين مذيعي #الجزيرة".

من جانبه دخل على الخط الدبلوماسي السعودي السابق سلطان الطيار، قائلًا": انتبهوا من الجزيرة وخططها الخطيرة فهي تستدرجكم للدفاع عن متهم رسميا في المملكة بجريمة قتل ولا يصح قانونا الدفاع عنه حتى يبت القضاء في شأنه العالم يراقب تغريداتكم والجزيرة تستغلها".

فردت عليه غادة عويس ": حضرتك حكيم،إنما فاتهم القطار طبعا.يدافعون عن القحطاني الذي اتهمته النيابة العامة السعودية بالتورط بقتل خاشقجي،فماذا يعني ذلك؟يعني أنّ اتهام القضاء السعودي للقحطاني مجرد مسرحية لإسكات العالم عن مبس وان القحطاني حرّ طليق وهؤلاء يدافعون عنه لانهم يخشونه إذ لا يزال على رأس عمله!فضيحة".

من جانبه علق منذ آل الشيخ مبارك ردًا على الدبلوماسي السعودي :" أين الإتهام في جريمة القتل هل تدلنا عليه؟؟".

‏فرد عليه قائلًا ": هو من ضمن الموقوفين الـ ٢١".

‏فعلق آل الشيخ ": أنت قلت متهم بجريمة قتل هل تحضر لنا المصدر؟".

فرد عليه سلطان الطيار ناشرًا صورة بيان الاتهام ": نعم تفضل هذا البيان الرسمي الذي نشرته وكالة الأنباء وركز على الأهم والشاهد في كلامي ( موقوفين في قضية مقتل خاشقجي).

فقال منذر آل الشيخ مبارك ": اقرأ رابعاً وتاسعاً ثم أختم بالسابع عشر لتعرف من اتهم بالقتل ، وتأمل خامساً جيداً وبالذات آخر اربع كلمات".

فرد عليه الأول ": باختصار مسار التحقيق لا يحكم عليه بالبراءة ولا بالإدانة يظل متهم حتى يفصل القضاء .. التصرف القانوني حيال أي متهم انتظار كلمة القضاء إما بالإدانة أو البراءة ورد الاعتبار له.. لا ندافع ولا نحرض طالما هو في يد القضاء هذا ما اقصده من أجل القضاء أولا".

فعقب منذر آل الشيخ مبارك": يضل بريء حتى تثبت إدانته وليس متهم حتى تثبت البراءة أنت قلبتها ياسيدي الكريم!!".