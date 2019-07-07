شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد إقلاع رحلات طيران اليمنية ليوم الأحد الموافق 7 يوليو 2019. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - “"الخليج 365"” ينشر مواعيد إقلاع رحلات طيران اليمنية غداً الأحد الموافق 7 يوليو 2019. وجاءت رحلات الطيران المقرر انطلاقها غداً كالتالي: قد يهمك ايضاُ : رقم الرحلة: 609.

خط الرحلة: القاهرة – عدن.

الإقلاع الساعة 02:30 بعد منتصف الليل Advertisements الوصول الساعة 07:00 صباحاً.

رقم الرحلة: 532.

خط الرحلة: عدن – الرياض.

الإقلاع الساعة 08:00 صباحاً الوصول الساعة 11:00 ظهراً.

رقم الرحلة: 533.

خط الرحلة: الرياض- عدن.

الإقلاع الساعة 12:30 ظهراً الوصول الساعة 15:30 عصراً.

رقم الرحلة: 608.

خط الرحلة: عدن – القاهرة.

الإقلاع الساعة 16:30 مساء الوصول الساعة 19:00 مساء.

رقم الرحلة: 606.

خط الرحلة: سيئون – القاهرة.

الإقلاع الساعة 06:00 صباحاً الوصول الساعة 08:45 صباحاً.

رقم الرحلة: 605.

خط الرحلة: القاهرة – سيئون.

الإقلاع الساعة 09:45 صباحاً الوصول الساعة 14:15 ظهراً.

رقم الرحلة: 604.

خط الرحلة: سيئون – القاهرة.

الإقلاع الساعة 15:15 عصرا الوصول الساعة 18:00 مساء.



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