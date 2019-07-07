بالصور.. ظاهرة خطيرة تغزو هذه المحافظات اليمنية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – محافظات



افادت مصادر محلية بمديرية طور الباحة غربي محافظة لحج أنه تم أختطاف الطفل مازن عبدالله عمر البالغ من العمر 11سنة من وسط الشارع العام،يأتي ذلك بعد ايام من جريمة اغتصاب لاحد الاطفال في محافظة أبين واختطاف فتاة في عدن.

وتتصاعد حدة الاغتصابات واعمال الخطف في المحافظات الجنوبية ، حيث افاد والد الطفل مازن أنه أرسل أبنة البالغ من العمر 11عاما لجلب الغداء من أحد المطاعم المجاورة لمحلة في تمام الساعة الحادية عشر ظهر السبت الموافق 6يوليو 2019م لكنة لم يعد وعندما سئل صاحب المطعم أوضح لة أن أبنه لم يصل إلى المطعم

وفي زنجبار بمحافظة أبين تعرض طفل يدعى (ع، ف، س) ويبلغ من العمر 12 سنة لجريمة اغتصاب .

كما تعرضت طفلة تبلغ من العمر 14 عام للخطف يوم الجمعة الماضية في مدينة عدن، جنوبي اليمن.

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وأكدت مصادر محلية أن الفتاة صابرين غسان يحيى سعيد تعرضت للاختطاف بعد خروجها من منزلها في منطقة المنصورة، واقتيادها إلى مكان مجهول.