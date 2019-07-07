شكرا لقرائتكم خبر عن اقوى واشهر قبائل مأرب تكشف حقيقة ما يحدث في أولى المحافظات المحررة وتوجه رسائل تحذيرية للشرعية والتحالف !( تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حملت قبائل عبيدة ومن معهم من قبائل مأرب جماعة الإخوان فرع اليمن (الإصلاح) مسؤولية ما يحصل في منطقة الأشراف، رافضة تواجد أي شخص أو مجموعة تتبع مليشيات الحوثي، مطالبة التحالف العربي بوقف الدعم عمن أسمتها "الجماعة الإرهابية" وحل التشكيلات العسكرية التي بنيت على أساس حزبي، وناشدت الرئيس والتحالف القيام بواجبهم، ولوحت بالنظر في تشكيل قوة عسكرية لحماية نفسها.

قد يهمك ايضاُ :

وقال بيان إن قبائل عبيدة ومن معهم من قبائل مأرب وقفت "أمام ما يحصل منذ أسبوع في منطقة الأشراف من انتهاكات جسيمة وانتهاك الحرمات وتدمير المنازل على ساكنيها وقتل النساء والأطفال ومنع فرق الإنقاذ من إسعاف الجرحى وانتشال القتلى".

مؤكدا أنها "أعمال تتنافى مع ما شرعه ديننا الحنيف وكل الديانات السماوية والقوانين الدولية والأسلاف والأعراف القبلية".

Advertisements

وطبقا للبيان، يوم الجمعة 5 يوليو 2019، "حمل المجتمعون جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية فرع اليمن (الإصلاح) مسؤولية ما حصل وما يترتب على ذلك من انزلاق مأرب نحو حرب أهلية وإقلاق السكينة العامة، كون مأرب أصبحت ملجأ لكل اليمنيين".

وأكد المجتمعون رفضهم تواجد أي شخص أو مجموعة تتبع مليشيات الحوثي أو أي مجاميع تخل بأمن واستقرار المحافظة، و أن ما قامت به جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية في منطقة الأشراف تطهير عرقي ليس له أي مبرر."

واتفق المجتمعون على "التخلي وتسليم من قتل أفراد النقطة العسكرية"، مذكرا بما حصل في تعز خلال الأيام القلية الماضية وتطبيقه في مأرب باستخدام الذريعة نفسها.

وناشد المجتمعون رئيس الجمهورية والتحالف العربي ممثلا بالسعودية والإمارات تحمل مسؤوليتهم تجاه ما يحصل كون الجماعة "تنفذ أعمالها الإرهابية تحت عباءة الشرعية والتحالف العربي".

مطالبين بتشكيل لجنة تحقيق من التحالف العربي في كل ما حصل ومحاسبة جماعة الإخوان (الإصلاح) بمأرب التي استحوذت على موارد الدولة وأموال الشعب وتخزين 90 بالمائة من دعم التحالف المقدم لقتال الحوثيين واستخدامه لقتل وسفك دماء نساء وأطفال مأرب.

ووفقا للبيان "طالب المجتمعون التحالف بتوقيف الدعم عن الجماعة وحل وتفكيك كل التشكيلات العسكرية التي بنيت على أساس حزبي وتخدم الحزب ضد الوطن"

وقال البيان إنه "في ظل الظروف العصيبة التي تمر بها مأرب وعلى وجه الخصوص وادي عبيدة في الوقت الذي اتضحت نوايا جماعة الإخوان الإرهابية ضد أبناء مأرب ومخططهم القذر الذي لايؤمن بمن سواهم، وفي حال استمرارهم بحسب مخططاتهم العدوانية وإقلاق السكينة العامة وتجاهل من سواهم من أبناء عبيدة، فإننا سننظر في تشكيل قوة عسكرية لحماية أنفسنا والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة بما لا يتخالف مع أهداف التحالف العربي".