شكرا لقرائتكم خبر عن داعية سعودي شهير يوجه رسالة من داخل السجن إلى الملك سلمان وولي عهده.. شاهد ماذا قال؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أجرى المعتقل السعودي في الولايات المتحدة الأمريكية، حميدان التركي، مكالمة بأهله في المملكة، بعد ساعات من رفض لجنة الإفراج المشروط، طلب إطلاق سراحه.

التركي وهو مواطن سعودي معروف، وأصبحت قضيته ذات شهرة واسعة، بعد أن لفقت له السلطات الأمريكية تهمة باطلة بسبب نشاطه في الدعوة الإسلامية داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال “التركي” في مكالمته الثلاثاء الماضي، التي نشرتها ابنته على حسابها في “تويتر”: “أحببت أنكم تسمعوا هذا الكلام مني، اعلموا أن الله لقوي عزيز، له كمال القوة وكمال العزة”



وأضاف: “الله سبحانه وتعالى آخذ بناصية كل دابة، يعني آخذ بناصية الخلق، فلا يتحرك متحرك ولا يسكن ساكن إلا بإذنه، فما شاء الله يكون وما لم يشأ لن يكن، اعرفوا أن أمري مع الله سبحانه”.

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وطلب “التركي” خلال مكالمته بإبلاغ سلامه إلى الملك سلمان والأمير محمد بن سلمان، ومشددًا على “أولاده بعدم القلق وألا تضيق صدورهم، وبأن يفرحوا”.

وختم المعتقل حميدان التركي، مكالمته، قائلًا: “لي ثوان معدودة ودقائق معدودة، سوف أخرج فيها غصبًا عن الجميع، بإذن الله الحي القيوم”.

ولفقت له السلطات الأمريكية تهمة التحرش والسرقة وحكمت عليه بالسجن 28 عاما.