شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: وسائل إعلام سعودية: مقتل 4 جنود سعوديين في مواجهات مع الحوثيين بالحد الجنوبي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلنت وسائل إعلام سعودية، قبل قليل، عن مقتل اربعة جنود سعوديين في مواجهات مع مليشيا الحوثي بالحد الجنوبي.

وتدور مواجهات متقطعة على ونطاق محدود بالقرب من الحدود اليمنية السعودية بين الجيش السعودي ومليشيا الحوثي.

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