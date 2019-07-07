شكرا لقرائتكم خبر عن يمني يلتقي باسرته بعد تركهم في السعودية بسبب رسوم المغتربين يثير اعجاب الكثير على يوتيوب …فيديو والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - نشر اليوتيوبر والمصور اليمني فهد رمضان على قناته على اليويتوب قصة مقابلته لاسرته بعد فراق دام سنه واربعة اشهر
وقال رمضان انه نتيجة لرسوم المغتربين اضطر الى البحث عن وطن بديل له واختار هولندا وطنا له
قد يهمك ايضاُ :
واضاف رمضان انه ترك اسرته بالسعودية وذهب وحيدا الى هولندا قبل ان يلتقي بهم من جديد بعد سنه واربعة اشهر
واثار الفيديو الذي نشره المواطن اليمني ردود افعال واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي حيث قال بعض الناشطون ان الفيديو هو فيديو الموسم وان امثال فهد كثر ولم تلتفت لهم الحكومة الشرعية
وقال اخرون ان فهد قد يكون محظوظا انه لاقى وطن اغتراب بديل بينما الكثير ينتظر محتارا بين العودة لوطن مزقته الحروب وبين الجلوس ودفع رسوم المغتربين التي اثقلت الكاهل دونما تحرك حكومي لانقاذ المغتربين
كانت هذه تفاصيل خبر يمني يلتقي باسرته بعد تركهم في السعودية بسبب رسوم المغتربين يثير اعجاب الكثير على يوتيوب …فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.