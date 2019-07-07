شكرا لقرائتكم خبر عن يمني يلتقي باسرته بعد تركهم في السعودية بسبب رسوم المغتربين يثير اعجاب الكثير على يوتيوب …فيديو والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر اليوتيوبر والمصور اليمني فهد رمضان على قناته على اليويتوب قصة مقابلته لاسرته بعد فراق دام سنه واربعة اشهر

وقال رمضان انه نتيجة لرسوم المغتربين اضطر الى البحث عن وطن بديل له واختار هولندا وطنا له

قد يهمك ايضاُ :

Advertisements

واضاف رمضان انه ترك اسرته بالسعودية وذهب وحيدا الى هولندا قبل ان يلتقي بهم من جديد بعد سنه واربعة اشهر

واثار الفيديو الذي نشره المواطن اليمني ردود افعال واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي حيث قال بعض الناشطون ان الفيديو هو فيديو الموسم وان امثال فهد كثر ولم تلتفت لهم الحكومة الشرعية

وقال اخرون ان فهد قد يكون محظوظا انه لاقى وطن اغتراب بديل بينما الكثير ينتظر محتارا بين العودة لوطن مزقته الحروب وبين الجلوس ودفع رسوم المغتربين التي اثقلت الكاهل دونما تحرك حكومي لانقاذ المغتربين