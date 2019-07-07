شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالباري عطوان يكشف تفاصيل ”طعنة غادرة” و ”صفقة سرية” أبرمتها الإمارات مع الحوثي بعيدا عن السعودية! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علق الكاتب الفلسطيني المعروف، عبدالباري عطوان، على التقارير الأخيرة التي تحدثت عن الانسحاب الإماراتي التدريجي من اليمن.

وسرد عطوان في مقال رصده محرر "شبكة بويمن الإخبارية"، عدة أسباب تكمن وراء ذلك، أهمها إبرام الإمارات صفقة سرية مع الحوثيين بعيدا عن السعودية، للانسحاب من المناطق في شمال اليمن، والبقاء في جنوبه، مقابل التزام الحوثيين بعدم قصف قواتها ومعسكراتها في جنوب اليمن، في حين له الخيار بقصف أهداف سعودية ومحاربة الحكومة الشرعية.

وذكر عطوان في مقال نشرته صحيفته، راي اليوم، أن الحوثي التزم أيضا بعدم قصف أبوظبي والتوقف كليا عن اسهداف الإمارات عسكريا بأي شكل كان.

وتطرق الكاتب عطوان، إلى امتلاك الحوثي قوات صاروخية جديدة عززت من قوته العسكرية في الحرب خلال الآونة الأخيرة.