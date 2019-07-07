شكرا لقرائتكم خبر عن قوات طارق صالح تباغت أبو علي الحاكم في الحديدة وتقطع ذراعيه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر عسكرية في الساحل الغربي، إن قائد المحور المتحرك للحوثيين و خبيرا إيرانيا وعددا من مسلحي المليشيا الموالية لإيران لقوا مصارعهم، عقب استهدافهم من مدفعية القوات المشتركة بمدينة الحديدة. قد يهمك ايضاُ :

وكشفت المصادر مصرع “أبو رضا” الخبير الإيراني والذراع اليمنى لأبو علي الحاكم، وكذلك مصرع الذراع اليسرى للحاكم المدعو ابو طالب السفياني، قائظ المحور المتحرك للحوثيين، في عمليتين منفصلتين ووبرفقتهما مسلحين حوثيين، حين كانوا يستعدون لقصف إحداثيات مواقع عسكرية داخل المدينة، وهو ما حدا بالقوات المشتركة لاستهدافهم قبل تنفيذهم القصف، وبعد عملية رصد دقيقة لتحركاتهم.

وأفادت المصادر باستغلال مليشيا الحوثي لمقرات حكومية واستخدامها كمنصات لإطلاق صواريخ المدفعية والكاتيوشا ضد أهداف مدنية وعسكرية.

وأكدت مصادر محلية أن مليشيا الحوثي تصعد من عملياتها، إذ استقدمت في الساعات القليلة الماضية دبابات جديدة لتعزيز مواقعها، وحشدت عناصرها في كيلو7 والمطار، في حين شهد مثلث كيلو 8 اشتباكات متصاعدة.

وكان الاعلام العسكري للمقاومة الوطنية بالساحل الغربي، اعلن اليوم السبت، ان مدفعية حراس الجمهورية تمكنت من قتل المدعو أبو طالب بقصف مركز دك مخبأه بعد أن نجحت وحدات الاستطلاع في رصد تحركاته وتحديد مكان تواجده.

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