شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يوضح بشان الطائرات ”المسيّرة” التي أطلقتها المليشيا من صنعاء باتجاه المملكة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي قبل قليل أن قوات التحالف تمكنت مساء اليوم السبت، من اعتراض وإسقاط طائرات بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها المليشيا الحوثية المدعومة من إيران من محافظة صنعاء باتجاه أراضي المملكة، نافياً مزاعم المليشيا الحوثية عبر وسائل إعلامها من أن هجماتهم أصابت أهدافها بدقة، وأن الحقيقة أنها تم تدميرها في الأجواء عبر منظومات قوات التحالف.

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وأوضح المالكي في تصريح صحفي لوسائل إعلام سعودية، أن محاولات الميليشيا الحوثية اليائسة والمستمرة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية سيتم مواجهاتها باستمرار بإحباطها وتحييد القدرات العدائية لديهم بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وكانت مليشيا الحوثي، اعلنت مساء اليوم السبت، انها استهدفت مواقع عسكرية بمطاري ابها و جيزان بطائرات مسيرة.

وتواصل مليشيا الحوثي استهداف السعودية بصواريخها وطائراتها المسيرة.