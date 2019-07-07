شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: بعد ساعات من قصف مطار ابها مليشيا الحوثي تعلن قبل قليل قصف هذا المطار السعودي (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - زعمت مليشيا الحوثي، مساء اليوم السبت، انها استهدفت مواقع عسكرية بمطار جيزان بطائرات مسيرة.

واوردت “المسيرة” التابعة للمليشيا عن المتحدث العسكري للحوثيين قوله إن “سلاح الجو المسير نفذ عمليات هجومية بطائرات قاصف 2K على مواقع عسكرية هامة في مطار جيزان بالسعودية. قد يهمك ايضاُ :

وأضاف المتحدث أن “عمليات سلاح الجو المسير على مطار جيزان الإقليمي أصابت أهدافها بدقة وأدت إلى تعطل حركة الملاحة الجوية فيه”.

ولم تعلن السلطات السعودية عن اي معلومة حتى لحظة كتابة الخبر.

وتواصل مليشيا الحوثي استهداف السعودية بصواريخها وطائراتها المسيرة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل: بعد ساعات من قصف مطار ابها مليشيا الحوثي تعلن قبل قليل قصف هذا المطار السعودي (تفاصيل) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.