شكرا لقرائتكم خبر عن اندلاع صراع وخلافات عاصفة بين القيادات الأمنية والعسكرية في مأرب واختطاف العشرات حتى الان "تصعيد خطير وهذا السبب" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف مصدر قبلي، عن حملة اعتقالات واسعة، شنتها اللجنة الأمنية الموالية للإخوان، بمحافظة مأرب، شرقي اليمن، بحق عشرات الأشخاص من أبناء القبائل في منطقة المتين.

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وأوضح المصدر، أن أمن مأرب أطلق حملة تحت شعار ""نكون أولا نكون" لملاحقة من تصفهم سلطات الاخوان "مطلوبين أمنيا" في منطقة المتين جنوب محافظة مأرب.

وقال إن الحملة والتي كان يقودها نجل رئيس حزب الإصلاح بمأرب، العقيد مجاهد عبود الشريف، اجتاحت المنطقة، وشنت حملة اعتقالات طالت نحو 30 شخصا، في ظل تعتيم اعلامي ومنع لوسائل الاعلام من التصوير، وإثر ذلك نشبت مواجهات قتل خلالها، نجل القيادي الإصلاحي المعين أخيرا في منصب نائب مدير أمن محافظة مأرب.

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وأشار إلى أن الإخوان غيبوا صوت الطرف الآخر، عبر ضخ اعلامي، في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، معتمدين على ناشطين من محافظات أخرى، مجندين في التوجيه المعنوي لجيش الشرعية، وتدفع لهم سلطات مأرب أجور شهرية، مقابل التلميع ودعم مواقف الحزب.

وذكر أن قوات الإخوان، استخدمت أسلوب ميليشيا الحوثي، في إرهاب القبائل غير الموالية، حيث استخدمت المعدات العسكرية المختلفة في استهداف منازل "الأشراف".

ووفقا لمصدر "نيوزيمن"، فإنه خلال يومي الأربعاء والخميس، عقدت ما تسمى اللجنة الأمنية والعسكرية اجتماعا استمر لأكثر من خمس ساعات متواصلة لإعلان بيان من الأحداث، غير أن الاجتماع انتهى دون صدور بيانا بسبب خلافات بين قيادات في السلطة المحلية والأمنية والعسكرية.

وبحسب مصدر قبلي آخر، فإن جذور القضية تعود إلى بيع أحد القيادات القبلية الموالية للإخوان لأراض شاسعة تعود ملكيتها لأبناء قبائل الأشراف ”آل الباروت وآل الأمير“ لعضو مجلس النواب عن الإصلاح محمد الحزمي.

وأضاف أن القضية دخلت في أروقة المحاكم منذ عدة أشهر، لكن الحزمي استعان بالأجهزة الأمنية الموالية لحزبه قبل أيام، لفرض سيطرته بالقوة على الأرض؛ ليتقدم نجل القيادي في حزب الإصلاح في مأرب مبخوت عبود الشريف والذي عُيّن مؤخرًا نائبًا لمدير الأمن، الحملة الأمنية، للقبض على بعض زعماء قبائل الأشراف من آل الأمير، ليسقط في المواجهات المسلحة مع ثلاثة من مرافقيه.