تزامنا مع موسم البلدة.. فعاليات مختلفة لإبراز التراث البحري بـ"حضرموت"

أعدت لجنة مهرجان موسم البلدة، فعاليات مختلفة تبرز أهمية التراث البحري لحضرموت، تزمناً مع قرب الموسم، والذي يتوافد إليه الزوار لمدينة المكلا من مختلف محافظات الجمهورية.

وقالت اللجنة التحضيرية الفرعية لمهرجان البلدة الثقافي السياحي، عقب اجتماع لها اليوم، أن البرنامج سيشمل العديد من الفعاليات الثقافية والتوعوية والسياحية والفنية والعلمية والتاريخية والرياضية.

وأشارت بأن البرنامج سينطلق يوم الأحد 14 يوليو وستستمر حتى الـ 24 من الشهر ذاته .

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وأضافت أنها ستبرز فعاليات تتضمن إقامة معرض للبيئة البحرية الحضرمية وتنظيم ندوة بعنوان "البحر في الإرث الثقافي الأدبي الحضرمي"، وإحياء ليالٍ مسرحية وغنائية، وتقديم اوبريت فني بعنوان "اشراقات حضرمية"، واقامة مباراة رياضية تنافسية بملعب بارادم بالمكلا بين ناديي الشعب والتضامن، وسيتم استراحة بين شوطيها، وستعرض لأول مرة لوحة فنية غنائية تتحدث عن أهمية الرياضة والخلق الرياضي وتكاتف أبناء حضرموت.

ويقام مهرجان موسم نجم البلدة بمدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت، سنوياً في شهر يوليو، والذي تشهد خلاله مياه البحر برودة شديدة، يقصدها المئات من الزوار من داخل اليمن وخارجها، بقصد الاغتسال والاستشفاء.