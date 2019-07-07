الشرعية تطالب لوليسغارد بزيارة المناطق المتضررة من خروقات الميليشيات

طالب رئيس الفريق الحكومي في لجنة التنسيق واعادة الانتشار اللواء صغير حمود عزيز من الجنرال مايكل لوليسغارد رئيس لجنة المراقبين الأممية في الحديدة، بزيارة المناطق المتضررة من قصف عناصر المليشيات الانقلابية في المناطق المحررة واتخاذ الاجراءات اللازمة لإيقاف الخروقات المتكررة من قبل الانقلابيين في الحديدة .

وقال اللواء عزيز في رسالة رسمية موجهه الى لوليسغارد، ان مليشيات الحوثي الانقلابية شنت هجوما على مواقع القوات الحكومية بالمدفعية والدبابات والعربات المدرعة وباستخدام منشات ومباني الامم المتحدة كمنصات مدفعية في المدينة على مراى ومسمع من أعضاء لجنة التنسيق واعادة الانتشار الاممية بالاضافة الى خروقات اخرى للمليشيات بالهجوم على القوات الحكومية في منطقة المثلث ومدينة الصالح .

وأشار بن عزيز، إلى أن الهجوم الحوثي اسفر عن استشهاد عشرة شهداء وإصابة عشرين اخرين من افراد القوات الحكومية المتواجدة في المناطق المحررة .

واكد اللواء عزيز ان الفريق الحكومي طالب في أكثر من مرة البعثة الاممية بتوفير فريق ووسائل مراقبة فعالة للقيام بدورها في مناطق التماس حتى يتم الانتهاء من عملية اعادة الانتشار وفق اتفاق ستوكهولم مشيرا الى ان بعثة الامم المتحدة لا تمتلك الإمكانية والقدرة على مراقبة وقف اطلاق النار في المحافظة بالكامل وهو مايجعل الميليشيات الحوثية تستثمر هذا الغياب بشن هجومها على مواقع القوات الخكومية والمدنيين .