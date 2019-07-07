أرسلت قائد الحزام الأمني : لن نسمح بمزيداً من العبث بأمن وإستقرار لحج

أكد قائد قوات الحزام الأمني بمحافظة لحج"جلال الربيعي" أن قوات الحزام الأمني لن تسمح بمزيد من العبث بأمن وإستقرار المحافظة واستهداف حياة المواطن البسيط من قبل، من يسعون لرفع إرصدتهم، على حساب قوته وصحته، بلا مبالاة .

وقال في تصريح صحفي له، أن اعين قوات الحزام يقظةُ، ومفتوحةً على منافذ التهريب والمهربين .. مجدداً شكره لإخوانه في قيادة التحالف العربي على دعمهم لإنجاح عمل قوات الحزام الأمني .

وجاء تصريح الربيعي عقب إحباط قوات الحزام الامني بمحافظة لحج عملية تهريب جديدة، حيث ضبطت فجر اليوم سيارتين نوع (شاص) إحداهما تحمل اسمدة مهربة، والأخرى محملة بالألعاب النارية، الغير مرخصة، فيما كان مصير سيارة ثالثة محملة بالالعاب النارية الاحتراق، بعد اصابتها بطلق ناري، أثناء مطاردتها بعد محاولة سائقها الهرب بها.

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وبحسب افادة مصدر في"عمليات الحزام"، حول عملية الضبط فانه وأثناء قيام قوات الطوارئ، بتسيير دورية أمنية ،في المنطقة كعادتها في تسيير دوريات أمنية ليلية بشكل مستمر، وجدت تلك القوة في طريقها بأحد خطوط التهريب القريبة من ساحل رأس عمران، ثلاث سيارات واشتبهت بها .

واضاف "المصدر" أن قوات الطوارئ أمرت السيارات الثلاث بالتوقف،عبر مكبرات الصوت ، وتوقفت سيارتين منهما،بينما حاول سائق السيارة الثالثة الهروب بها، الأمر الذي دفع قوات الطوارئ لإطلاق النار على اطاراتها مما ادئ ذلك إلى اشتعالها،وانفجارها بسبب الكميات الضخمة من الالعاب النارية التي على متنها.

واختتم "المصدر" حديثه بالقول ان قوات الحزام الأمني، أحالت السائقين إلى قسم التحقيقات،و تحرزت على المقبوضات، استعداداً لتسليمها للجهات ذات الاختصاص بالمحافظة لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاههم.