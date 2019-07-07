شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 15 حوثي بغارات جوية في صعدة والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - قتل أكثر من ١٥ عنصراً حوثي وجرح آخرون، في غارات لمقاتلات التحالف العربي، السبت، على مواقع وتجمعات لميلشيا الحوثي الانقلابية في محافظة صعدة شمال البلاد.
ووفقا لموقع الجيش الرسمي، نفذت مقاتلات التحالف العربي عددا من الغارات الجوية على مواقع تتمركز فيها ميلشيا الحوثي الانقلابية في منطقة “العبارة” جنوب مديرية باقم شرق المحافظة.
وطال القصف الجوي تجمعات لميلشيا الحوثي الانقلابية في عدة تباب مطلة على مركز المديرية.
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