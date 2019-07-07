اخبار الخليج / اخبار اليمن

مصرع 15 حوثي بغارات جوية في صعدة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 15 حوثي بغارات جوية في صعدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قتل أكثر من ١٥ عنصراً حوثي وجرح آخرون، في غارات لمقاتلات التحالف العربي، السبت، على مواقع وتجمعات لميلشيا الحوثي الانقلابية في محافظة صعدة شمال البلاد.

ووفقا لموقع الجيش الرسمي، نفذت مقاتلات التحالف العربي عددا من الغارات الجوية على مواقع تتمركز فيها ميلشيا الحوثي الانقلابية في منطقة “العبارة” جنوب مديرية باقم شرق المحافظة.

وطال القصف الجوي تجمعات لميلشيا الحوثي الانقلابية في عدة تباب مطلة على مركز المديرية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصرع 15 حوثي بغارات جوية في صعدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا