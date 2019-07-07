شكرا لقرائتكم خبر عن المحافظ صلاح يفتتح مركز ومختبرات الرأفة الطبية بمدينة إب .. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفتتح اليوم محافظ محافظة إب اللواء عبدالواحد صلاح مركز ومختبرات الرأفة الطبية النموذجية بمدينة بمدينةإب .

وعقب قص الشريط طاف المحافظ صلاح بأقسام المركز المختلفة معبرا عن إرتياحه لإفتتاح مثل هذه المشاريع الإستثمارية بالمحافظة في ظل الأوضاع الحالية التي تشهدها البلاد .

مؤكدا دعم قيادة السلطة المحلية للمستثمرين بالمحافظة في المجالات المختلفة وتقديم التسهيلات اللازمة لإنجاح إستثماراتهم في المجالات المختلفة .

مؤكد ان المركز يمثل إضافة نوعية للمختبرات الطبية بالمحافظة ، من حيث الأجهزة الحديثة والكادر الاستشاري الذي يعمل بالمركز

وحث المحافظ القائمين على المركز بتقديم تخفيضات مناسبة للأسر الأشد فقرا والأسر النازحة ومراعاة الظروف المعيشية الصعبة للمواطن في ظل الظروف الراهنة.

مشيدا بإدارة المركز بتخصيص أسبوع مجاني لعمل فحوصات لكافة المواطنين والمرتادين على المركز..

هذا وقد استمع المحافظ من مدير المركز الدكتور حافظ الفهد إلى شرح مفصل عن مكونات المشروع الذي يأتي ضمن مجموعة مختبرات الرأفة الطبية بالمحافظة ويعد المركز الثالث بالمحافظة ..

مبينا أن المركز الطبي يشتمل على أحدث الأجهزة والمعدات الطبية وكادر استشاري وطبي متميز ذو خبرة وكفاءة في التخصصات المختلفة ، إضافة إلى وجود افضل مختبر على مستوى المحافظة والمجهزة بأحدث الأجهزة الألمانية الطبية الحديثة..

موضحا ان المركز بمناسبة الإفتتاح خصص أسبوع مجاني للمعاينة والفحوصات الطبية في الاقسام التالية

قسم الأجهزة والمعاينة والذي يشمل جهاز الموجات فوق الصوتية للحوامل وجهاز الألتراساوند للرجال والنساء وجهاز تخطيط القلب .

إضافة إلى قسم المختبرات ويشمل الفحوصات التالية ..

وظائف الكبد ، ظائف الكلى ، الدهون ، الدم العام الشامل CBC ، السكري ..

حضر الإفتتاح وكيلا المحافظة قاسم المساوى وعبدالرحمن الزكري وقائد شرطة النجدة العقيد طارش السامعي وعدد من مدراء العموم والاطباء والإعلاميين وجمع غفير من المواطنين المرتادين على المركز



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المحافظ صلاح يفتتح مركز ومختبرات الرأفة الطبية بمدينة إب .. لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.