الزبيدي يؤكد دعم المجلس الإنتقالي لجهود منظمة نداء جنيف

أكد رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي، اللواء، عيدروس قاسم الزبيدي، دعم المجلس، لجهود منظمة نداء جنيف في العاصمة المؤقتة عدن .

جاء ذلك خلال لقاءه، ليل السبت، بوفد المنظمة برئاسة أمل حمدالله، المديرة التنفيذية للمنظمة.

واستمع الزُبيدي خلال اللقاء من مديرة المنظمة وأعضاء وفدها إلى شرح عن جهود المنظمة وماتقوم به من أعمال .

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وبحث الزُبيدي مع وفد منظمة جنيف تنسيق الجهود في مجال حظر العنف ضد المرأة أثناء النزاعات المسلحة، والقضاء على التمييز على أساس الجنس، وحماية الأطفال أثناء النزاعات المسلحة.

وأكد الزبيدي حرصه على صون حقوق المرأة والطفل، والاهتمام بتوفير الحياة الكريمة لهما ومنع التعدي عليهم في مختلف الظروف.

حضر اللقاء عن المجلس الانتقالي، الدكتورة سهير علي أحمد، عضو هيئة رئاسة المجلس، والأستاذة نور فضل، فيما حضرها عن جانب منظمة جنيف، واصل الجيار، مدير البرامج للمنظمة، وأمجد محمد يوسف، منسق القانون الإنساني الدولي وحماية الطفل بالمنظمة، وإبراهيم محمد، مسؤول العلاقات والتطوير بالمنظمة.