طارق صالح يوجه مناشدة عاجلة إلى الأباء والأمهات في مناطق الميليشيات

وجه قائد المقاومة الوطنية "حراس الجمهورية" العميد، طارق محمد عبدالله صالح، مناشدة عاجلة إلى الأباء والأمهات في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الإنقلابية .

وقال طارق في تغريدة رصدها، (الخليج 365) "اكرر مناشدة الآباء والأمهات الحفاظ على أبنائهم فلذات اكبادهم فهم أمانة في اعناقهم".

وأضاف "المكان الطبيعي لاطفالكم هو منازلهم ومدارسهم والمعاهد والأندية والمراكز الثقافية، وليس دكاكين الموت الحوثية التي لا تكترث بحياتهم ومستقبلهم ولن تعيدهم إليكم إلا أشلاء خدمة لمشاريع اسيادهم في طهران".

وجاءت تغريدة طارق صالح، نجل الرئيس الراحل، علي عبدالله صالح، عقب معلومات أكدت إستخدام ميليشيا الحوثي الإنقلابية للمخيمات الصيفية، لتنظيم دورات طائفية للطلاب والطالبات وتكريس التطرف المذهبي الإثنى عشري بمساعدة خبراء إيرانيين .