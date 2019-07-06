اللجنة الوطنية للتحقيق ترصد وتحقق في 939 إنتهاك في ثلاثة أشهر

قالت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان أنها رصدت وحققت في 939 واقعة انتهاك في عدد من المحافظات خلال الفترة من 1 ابريل وحتى 30 يونيو المنصرم 2019م.

واوضح بيان صادر عن اللجنة، ان من بين حالات الانتهاكات التي تم رصدها "423" حالة استهداف مدنيين و (297) حالة إخفاء قسري واعتقال تعسفي وتعذيب، و (51) حالة زراعة ألغام فردية ومركبات، سقط فيها (82) ضحية، إضافة إلى (28) حالة قتل خارج القانون، و (19) واقعة تجنيد أطفال، وواقعة واحدة لاستهداف طواقم طبية، و (13) واقعة تفجير منازل .. مشيرة الى انه تم خلال عملية الرصد والتحقيق الاستماع لعدد "2817" شاهد ومبلغ، إضافة إلى استلام ملفات تم رصدها وتوثيقها من قبل منظمات المجتمع المدني.

ولفت البيان الى ان فريق اللجنة من الأعضاء والمحققين والراصدين زار مديريات صالة والمسراخ في محافظة تعز التي سقط فيها أكثر من 37 ضحية مدني بين جريح وقتيل أغلبهم من الأطفال خلال شهر يونيو 2019م اثر المقذوفات التي اطلقتها مليشيا الحوثي الانقلابية..لافتاً الى ان الفريق زار مديريات تبن والحوطة في لحج وزنجبار في أبين وحي الرقاص بأمانه العاصمة.

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واكد البيان ان فريق اللجنة الوطنية زار السجون المركزية في محافظات إب ولحج وأبين وتعز وشبوة ومدينة الخوخة جنوبي محافظة الحديدة واستمع الى عدد من السجناء والمحتجزين.

وذكر البيان بان اللجنة شاركت خلال الثلاثة أشهر الماضية بعدد من الفعاليات والأنشطة الخارجية من بينها ورشة التدريب حول استخدام تكنولوجيا المعلومات الجغرافية الفضائية في التحقيق بانتهاكات حقوق الإنسان في أديس أبابا، ولقاء مع الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن بالرياض، وعدد من السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية للدول ألاعضاء في مجلس حقوق الإنسان.

وجددت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان ، دعوتها لكافة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في مختلف المحافظات وجميع المهتمين برصد وتوثيق الانتهاكات إلى التواصل مع اللجنة عبر راصديها أو مكاتبها في عدن وتعز والإبلاغ عن أي انتهاكات..مجددة دعوتها لجميع أطراف النزاع بضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.