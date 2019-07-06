قوات اماراتية ضخمة تصل الى هذه المدينة اليمنية وتوقعات بمواجهات عسكرية دامية في هذا اليوم (تفاصيل)

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عدن - ياسمين التهامي - تداول نشطاء وإعلاميين مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، أظهر وصول تعزيزات عسكرية جديدة أرسلتها الإمارات إلى الجماعات المسلحة التي تقاتل إلى جانبها في عدن، وتتكون التعزيزات من عدة عن آليات وأسلحة. ومن خلال تعليق أحد الأشخاص أثناء تصوير الفيديو، فإنّ هذا الدعم العسكري موجه لإشعال فتيل الحرب في عدن بتاريخ السابع من يوليو الجاري. Advertisements يأتي ذلك في وقتٍ ذكرت فيه وكالة “رويترز” نقلاً عن أربعة مصادر دبلوماسية غربية قولها إن دولة الإمارات العضو الرئيسي في التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن قلصت وجودها العسكري هناك؛ “بسبب التهديدات الأمنية الناتجة عن تزايد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران”. وذكر اثنان من الدبلوماسيين أن الإمارات سحبت بعض القوات من ميناء عدن الجنوبي ومن الساحل الغربي لليمن وهي مناطق شكلت فيها وسلحت قوات محلية تقود القتال ضد جماعة الحوثي على ساحل البحر الأحمر.

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