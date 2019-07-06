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الريال اليمني يرتفع بشكل مفاجئ قبل قليل والدولار والسعودي يهبطان الى هذا الحد

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عدن - ياسمين التهامي - شهدت أسعار الصرف اليوم السبت، تراجعاً طفيفاً للعملات الأجنبية أمام الريال اليمني.

وتراجع الدولار والريال السعودي، بشكل طفيف بعد صعود لأكثر من أسبوعين مقابل الريال.

تحديث سعر الصرف عصر السبت الموافق 6 يوليو 2019م

العملة    سعر البيع    سعر الشراء
سعر الدولار الأمريكي`    562    567
سعر الريال السعودي    146    148
سعر الدرهم الإماراتي    149    151
أسعار اليورو الأوروبي    627    630
أسعار الجنيه الاسترليني    714    720
أسعار الدولار الكندي    413    417
سعر جنيه مصري    29    30
سعر الريال القطري    137    141
سعر الدينار الكويتي    1651    1702
أسعار الريال العماني    1455    1480
أسعار الدينار الأردني    759    764
أسعار الدينار البحريني    1429    1458
 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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