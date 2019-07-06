شكرا لقرائتكم خبر عن الريال اليمني يرتفع بشكل مفاجئ قبل قليل والدولار والسعودي يهبطان الى هذا الحد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهدت أسعار الصرف اليوم السبت، تراجعاً طفيفاً للعملات الأجنبية أمام الريال اليمني. وتراجع الدولار والريال السعودي، بشكل طفيف بعد صعود لأكثر من أسبوعين مقابل الريال. تحديث سعر الصرف عصر السبت الموافق 6 يوليو 2019م العملة سعر البيع سعر الشراء

سعر الدولار الأمريكي` 562 567

سعر الريال السعودي 146 148

سعر الدرهم الإماراتي 149 151

أسعار اليورو الأوروبي 627 630

أسعار الجنيه الاسترليني 714 720

أسعار الدولار الكندي 413 417

سعر جنيه مصري 29 30

سعر الريال القطري 137 141

سعر الدينار الكويتي 1651 1702

أسعار الريال العماني 1455 1480

أسعار الدينار الأردني 759 764

أسعار الدينار البحريني 1429 1458



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