استمرار الجرائم السعودية في اليمن لليوم الـ 1564

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – محافظات

واصل العدوان السعودي الأمريكي والمرتزقة، اليوم السبت، شن غاراته وقصفه على عدد من المحافظات مخلفا ضحايا ومتسببا بأضرار مادية في الممتلكات العامة والخاصة، فيما استمر ومرتزقته في خرق اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة.

ففي الحديدة استشهد مواطن واحترق منزل جراء قصف مدفعي لقوى العدوان بمنطقة 7يوليو السكنية.

واستشهد مواطن ثان بقذيفة مدفعية أطلقها الغزاة والمرتزقة في منطقة السويق بمديرية التحيتا.

وأصيب 7 مواطنين بينهم نساء وأطفال في قصف لمرتزقة العدوان على مناطق متفرقة في المدينة.

ونشب حريق في ممتلكات المواطنين نتيجة قصف مدفعي لقوى العدوان بالقرب من جامع الوحيين في منطقة 7يوليو السكنية.

وتعرضت ممتلكات المواطنين غرب مديرية التحيتا لقصف مدفعي مكثف منذ صباح اليوم.

وقصفت قوى العدوان ب13 قذيفة مدفعية على مناطق سكنية متفرقة من منطقة 7يوليو.

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وقصف مرتزقة العدوان بـ14 قذيفة هاون أحياء سكنية متفرقة في شارع الخمسين.

وسقطت 3 قذائف مدفعية أطلقها الغزاة والمرتزقة على حي البيضاء وشارع جيزان في مديرية الحالي.

وقصفت قوى العدوان مطار الحديدة بمختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

وفي صعدة أصيب مواطن بنيران الجيش السعودي في إحدى القرى الحدودية بمديرية رازح.

وشن طيران العدوان السعودي الأمريكي غارتين على مديرية باقم الحدودية.

وتعرضت مساكن ومزارع المواطنين في مديرية منبه الحدودية لقصف سعودي مكثف تسبب بأضرار في المنازل والممتلكات.

وفي حجة شن طيران العدوان السعودي الأمريكي غارة على منطقة الجر بمديرية عبس وشن 4 غارات على مناطق متفرقة بالمديرية.