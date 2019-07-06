غداً افتتاح معرض الشهيد الرئيس صالح الصماد للصناعات العسكرية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن القيادة العامة للقوات المسلحة ستفتح يوم غد الأحد معرض الشهيد صالح الصماد للصناعات العسكرية. وأكد العميد سريع أن قيادة القوات المسلحة وخلال افتتاح معرض الشهيد الصماد ستزيح الستار عن أسلحة جديدة منها صاروخ باليستي مجنح وكذلك الكشف عن جديد الصناعات الحربية لسلاح الجو المسير. Advertisements ونشر متحدث الجيش على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” صور أولية تم التقطاها من داخل معرض الشهيد الصماد المزمع افتتاحه يوم غد الأحد.

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