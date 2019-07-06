التحالف العربي ينفي مزاعم الميليشيات بشأن هجمات الطائرات المسيرة

نفى المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، العقيد ركن طيار، تركي المالكي، مزاعم ميليشيا الحوثي الإنقلابية بشأن نجاح هجمات لطائراتها المسيرة في الأراضي السعودية .

وقال المالكي في تصريح نشرته وكالة واس السعودية، أن التحالف العربي تمكن اليوم من اعتراض وإسقاط طائرات بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران من محافظة صنعاء باتجاه أراضي المملكة .

وأضاف أنه تم تدميرها في الأجواء عبر منظومات قوات التحالف .. موضحاً أن محاولات الميليشيا الحوثية اليائسة والمستمرة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية سيتم مواجهاتها باستمرار بإحباطها وتحييد القدرات العدائية لديهم بما يتوافق مع القانون الدولي الانساني وقواعده العرفية.