مصرع 15 حوثياً بغارات مكثفة شنتها مقاتلات التحالف بصعدة

لقي 15 مسلح من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية مصرعهم بغارات مكثفة شنتها مقاتلات تحالف دعم الشرعية، اليوم، استهدفت مواقع عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية باقم بمحافظة صعدة.

وقال الناطق الاعلامي لمحور ازال المقدم فايز الصعدي لوكالة الانباء اليمنية(سبأ) "أن مقاتلات التحالف العربي نفذت عدد من الغارات الجوية على مواقع كانت يتمركز فيها عناصر من مليشيا الانقلاب الحوثي في "العبارة" جنوب مديرية باقم في صعدة".

واضاف "ان ضربتين جويتين نفذتها مقاتلات التحالف في وقت سابق على تجمعات لمليشيا الانقلاب على أحدى المباني في "التبة البيضاء" المطله على مركز مديرية باقم والتي اسفرت عن مقتل أكثر من ١٥ عنصراً حوثياً واصابة وجرح العديد من عناصر مليشيا الانقلاب".