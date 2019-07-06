قائد التحالف العربي والزبيدي يتفقدان معسكرات بردفان والمسيمير.. شاهد

تفقد قائد التحالف العربي في عدن، أبو محمد، ومعه رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي، اللواء، عيدورس الزبيدي، اليوم السبت، معسكر للواء الخامس دعم وإسناد بردفان ومعسكر اللواء التدريبي بمنطقة الراحة الذي ترابط فيه كتيبة من اللواء الخامس دعم وإسناد، وكذا معسكر اللواء العاشر صاعقة (لبوزة سابقا)، بمنطقة المسيمير بمحافظة لحج.

واطلع أبو محمد والزبيدي، على أحوال المرابطين، حيث كان باستقبالهم مختار النوبي قائد اللواء الخامس دعم واسناد وقادة الكتائب والسرايا.

وخلال الزيارة، أشاد الزبيدي بالانتصارات التي حققها منتسبو اللواء في جبهة كرش على المليشيات الحوثية، إلى جانب مهامهم في حفظ أمن واستقرار المواطنين وكبح جماح التطرف والإرهاب.

كما أشاد أيضاً بالدور النضالي والتضحيات التي قدمها أبناء ردفان على مر التاريخ في الجنوب، والتي كان آخرها تسطيرهم للملاحم البطولية في التصدي للمليشيات الانقلابية الحوثية وطردهم من أرض الجنوب، وفي جبهة الساحل الغربي لليمن .

وأكد أن المجلس الإنتقالي سيواصل محاربة المليشيات الحوثية الانقلابية ومساندة الأشقاء في دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة، للانتصار للمشروع العربي، والقضاء على الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله، مثمنا في الوقت نفسه الدور الداعم لدول التحالف العربي في سبيل دحر الانقلاب الحوثي وفي المجال الاغاثي والإنساني لليمن عامة.

كما تفقد أبو محمد والزبيدي معسكر اللواء العاشر صاهدعقة بعقان بمديرية المسيمير بمحافظة لحج.

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واستعرض قائد اللواء العاشر وقائد الحزام الامني أمام البرنامج التدريبي والاستعداد الأمني والعسكري والقتالي داخل اللواء وقوات الحزام الامني، مؤكدا أن الأمور على ما يرام وأن المعنويات القتالية لدى اللواء عالية جداً.

وأكد قائد اللواء العاشر صاعقة العقيد يسري العمري على أهمية اللواء العاشر في تعزيز الدفاعات الحدودية لجبهة المسيمير، مشيداً بالدعم الكبير الذي تقدمه قوات التحالف العربي للواء .

وعبر العمري عن عمق الشراكة الجنوبية مع دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، ودولة والإمارات العربية المتحدة في حماية المحافظات المحررة من أي اخطار أو تهديدات تتعرض له من قبل مليشيات إيران الحوثية أو أي عناصر إرهابية .

كما أكد قائد قوات الحزام الأمني بالمسيمير أن الحزام الأمني مستمر بعمله في ضبط الامن والقيام بمهامه على أكمل وجه حماية للمنطقة وقراها من أي تواجد للعناصر الإرهابية والمشاركة في الدفاع عن الحدود الجنوبية من التهديدات الحوثية.

من جهته تحدث قائد قوات التحالف إلى قيادة اللواء والجنود مؤكداً ان اللواء تحت التأسيس وأن قوات التحالف العربي مستمرة بدعمها وستقوم بزيارات أخرى حتى يتم تجهيز اللواء بشكل كامل، مشيداً بمستوى التدريب والتجهيز.