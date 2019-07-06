بالفيديو.. مليشيا الحوثي تقصف مخيماً للنازحين في الحديدة

تواصل مليشيات الحوثي الإرهابية مسلسل جرائمها الوحشية بحق المدنيين في مختلف مناطق محافظة الحديدة.

حيث قصفت المليشيا بعد منتصف ليلة أمس الجمعة مخيماً للنازحين في مدينة الخوخة جنوب محافظة الحديدة .

مصادر محلية أفادت أن المليشيات استهدفت مخيم العليلي شرق الخوخة بصاروخ كاتيوشا سقط على إحدى الخيم التي تقطنها إحدى العائلات ، أدت إلى إصابة الطفلة إنتصار عبدالله زهير وتبلغ من العمر 9 سنوات وامرأة أخرى بجروح خطيرة نُقلتا على إثره إلى المستشفى الميداني في الخوخة.

وتأتي هذه الجريمة البشعة التي قامت بها المليشيا بحق النازحين في مخيم العليلي بعد جرائم ومجازر سابقة ارتكبتها بحق النازحين في مخيمات أخرى ، واستهداف السكان الآمنين في منازلهم في أحياء سكنية متفرقة من محافظة الحديدة .

وعبرت المنظمات الحقوقية عن مخاوفها من ارتفاع نسبة الجرائم الحوثية بحق المواطنين والنازحين في الحديدة والتي سقط جرائها مئات الضحايا الأبرياء شهداء وجرحى في ظل صمت أممي وتخاذل دولي تجاه تلك الجرائم الوحشية.

