شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن السعودي يعلن القبض على ” 15” مقيم يمني .. شاهد ماكان بحوزتهم (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلن المتحدث الرسمي لحرس الحدود السعودية المقدم مسفر بن غنام القريني اليوم السبت عن إحباط عدة محاولات لتهريب (1273) ألف ومائتان وثلاثة وسبعون كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدر إلى المملكة.

وأكد أنه تم القبض على المتورطين فى هذه المحاولات وعددهم 48 شخصاً، بينهم 28 متهماً من الجنسية الأثيوبية، 15 متهماً يمنياً، وثلاثة صوماليين ومتهمين اثنين سعوديي الجنسية، بعد رصد تجاوزهم الحدود الجنوبية للمملكة

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وبيّن أنه تم إحالة المتهمين بعد إيقافهم والمواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزتهم، إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية.

وشدد المتحدث الرسمي على أن رجال حرس الحدود سيتصدون، بحزمٍ وعزيمةٍ عاليةٍ لجميع محاولات التهريب عبر الحدود، وسيبقون السد المنيع في وجه كل من يحاول تهريب هذه الآفة التي تستهدف شباب الوطن ومقدراته.