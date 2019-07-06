استشهاد مواطن وإصابة آخر بشظايا مقذوف حوثي وسط مدينة تعز

جددت مليشيا الحوثي الانقلابية قصفها المدفعي والصاروخي اليوم السبت مستهدفة منازل السكان في محافظة تعز جنوب غرب البلاد . وقالت مصادر " الخليج 365 " ان مواطن استشهد وأصيب آخر بشظايا قذيفة أطلقتها مليشيا الحوثي الانقلابية مساء اليوم على ساحة الحرية وسط مدينة تعز. وتواصل مليشيا الحوثي الانقلابية استهدافها للسكان المدنيين بشكل متعمد موقعة مئات الشهداء والجرحى بصفوفهم ملحقة أضرار جسيمة بالمنازل والممتلكات .

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