الحوثيون يقصفون مواقع بحيس في الحديدة

قصفت مليشيات الحوثي الإرهابية ذراع إيران في اليمن مدينة حيس جنوب الحديدة بالقذائف المدفعية وبالأسلحة الثقيلة والمتوسطة مساء اليوم السبت.

وأفادت مصادر عسكرية ميدانية أن المليشيات قصفت المجمع الحكومي في مدينة حيس بقذائف مدفعية الهاون الثقيل من عيار 120 وبقذائف الهاوزر بشكل عنيف.

وأضافت المصادر أن المليشيا فتحت نيران أسلحتها الثقيلة والمتوسطة من مناطق تمركزها على مواقع القوات المشتركة شمال حيس ، حيث استهدفتها بالأسلحة الرشاشة الثقيلة م.ط عيار 23 وبالأسلحة المتوسطة من عيار 14.5 ، وبالأسلحة القناصة منذ ساعات المغرب وحتى اللحظة ..

فيما استهدفت مواقع أخرى للقوات المشتركة شمال غرب حيس بقذائف آر بي جي وبالأسلحة المتوسطة وبسلاح البرجنيف ، في الوقت الذي تواصل المليشيا خروقاتها اليومية في مناطق مختلفة من محافظة الحديدة .