محافظ مأرب يشيد بمواقف الأحزاب السياسية في المحافظة

التقى محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة، اليوم، قيادات فروع الأحزاب والتنظيمات السياسية بالمحافظة، بحضور وكيلا المحافظة علي محمد الفاطمي والدكتور عبدربه مفتاح.

وأشاد العرادة بالموقف الوطني الثابت لفروع الأحزاب والتنظيمات السياسية في المحافظة واستمرارهم في الحفاظ على اللحمة المجتمعية، والترفع عن المماحكات الصغيرة، ورفضهم المتواصل لانقلاب مليشيا الحوثي الإيرانية، وتمسكهم بالشرعية الدستورية ومساندتهم لها والدفاع عنها وعن المحافظة وصد جحافل المليشيا، ومواصلتهم في الشراكة والمساندة للسلطة المحلية في إدارة الشأن العام والتنمية.

ومدير عام شرطة المحافظة العميد عبدالملك المداني ، على ضرورة تعميق الشراكة والتلاحم من أجل تجاوز التحديات التي تفرضها هذه المرحلة الراهنة التي يمر بها الوطن والتغلب على التحديات التي تواجه المحافظة في جوانب تعزيز وترسيخ الأمن والاستقرار واللحمة المجتمعية، وإحداث نقلة تنموية نوعية بالمحافظة على مختلف الصعد من بنى تحتية وخدمات عامة، وتطوير إداري لمؤسسات الدولة وبناء القدرات.

ووضع المحافظ العرادة قيادات فروع الأحزاب والتنظيمات السياسية حول الأحداث الأمنية التي جرت خلال الأيام الماضية، وأسباب الحملة الأمنية المشتركة لملاحقة المطلوبين قضائياً ، والتدابير التي أتُخذت لحماية المدنيين أثناء الملاحقة للمطلوبين وفقاً للقانون الإنساني الدولي..مثمناً دعمهم وموقفهم المبدئي المشرف دائماً وأبداً مع الأمن والاستقرار في المحافظة والاجراءات والجهود الهادفة إلى تعزيزه وترسيخه، المنطلق من وعيهم الوطني وحسهم العالي للمخاطر والتهديدات التي تواجه المحافظة التي أوجدت أنموذجاً متميزاً في الإدارة والتعايش واستقبلت ولا زالت أفواجاً كبيرة من النازحين والمهجرين من مختلف المحافظات، وباتت اليوم تشهد حركة تجارية واستثمارية وتنموية غير مسبوقة.

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وأكد محافظ مأرب أن الأمن حق للجميع ولا مساومة ولا تعاون ولا مهادنة مع كل من يحاول المساس بالامن والاستقرار وتقويض سكينة المجتمع كائناً من كان..مشيراً الى ان كل مواطن أو قبيلة هو جزء من النسيج المجتمعي في هذه المحافظة لهم حقوق وعليهم واجبات.

كما عبر المحافظ العرادة عن شكره للقيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس المشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة ونائبه الفريق الركن علي محسن صالح، ودولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك على الاهتمام الكبير الذي يولوه بالمحافظة ووقوفهم إلى جانبها ودعمها في مختلف المواقف والظروف..مثمناً جهود قيادة التحالف العربي ودعمها للشرعية ولمحافظة مأرب في مجال تعزيز وترسيخ الأمن والاستقرار فيها.

من جانبهم أكدت قيادات فروع الأحزاب والتنظيمات السياسية في المحافظة ،دعمهم لكافة الجهود والاجراءات الهادفة إلى تعزيز الأمن والاستقرار، وتأييدهم لكافة الاجراءات التي اتخذتها السلطة المحلية والأجهزة الامنية والمتوافقة مع القانون النافذ لملاحقة ومتابعة العناصر التخريبية المطلوبة قضائياً .

كما أكدوا مساندتهم للمضي قدما في مشروع تعزيز مؤسسات الدولة وترسيخ الامن والاستقرار وتسيير التنمية المنشودة في المحافظة.