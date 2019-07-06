صاعقة رعدية تودي بحياة امرأة وتصيب طفليها في مخيم للنازحين بحجة

أودت صاعقة رعدية، بحياة امرأة وإصابة طفليها في مخيم للنازحين في مديرية عبس بمحافظة حجة، (شمال غرب البلاد).

وقال مصدر محلي أن صاعقة رعدية ضربت مساء الخميس، مخيم الكوزية للنازحين بمديرية عبس، وتسببت بمقتل أم وإصابة طفليها أثناء رعيهم للأغنام.

وأشار المصدر إلى أن الصاعقة الرعدية تسببت أيضاً في نفوق عشرة رؤوس من الأغنام كانت تمتلكها الأسرة النازحة.

وشهدت مناطق متفرقة من محافظة حجة مساء أمس الخميس، هطول أمطار غزيرة مصحوبة بزوابع رعدية شملت مديريات شمال غرب المحافظة.