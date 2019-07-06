مشاركون من المهرة بورش العمل لمنظمة الأغذية للأمم المتحدة "الفاو" في عدن

يشارك رئيس وأعضاء وحدة تنسيق معلومات الأمن الغذائي بمحافظة المهرة في ورش العمل التدربية التي تنظمها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" بالعاصمة الموقتة عدن.

ووفق متابعة "الخليج 365"، تهدف هذة الورش التدريبية إلى بناء قدرات وحدات تنسيق معلومات الامن الغذائي في المحافظات المستهدفة في هذه المرحلة (المهرة - حضرموت الوادي - لحج ) بالإضافة إلى أعضاء السكرتارية الفنية للأمن الغذائي بوزارة التخطيط والتعاون الدولي والتي تستمر خمسة أيام ، ضمن برنامج تعزيز الأمن الغذائي وصمود سبل العيش.

ويتلقى المشاركون في الورشة عدد من المعارف حول المفاهيم الاساسية للأمن الغذائي والمبادئ الأساسية لجمع وإدارة وتحليل البيانات ونشرها وآلية عمل التسويق ونظام السوق وكيفية تأثيرها على الامن الغذائي للاسر وكيفية جمع البيانات الدورية المتعلقة بالسوق ومؤشرات الأمن الغذائي وكتابة التقارير.

هذا ويرأس وحدة تنسيق معلومات الامن الغذائي بمحافظة المهرة الاستاذ علي سالم بن محيسن بلحاف نائب مدير التخطيط والتعاون الدولي بالمحافظة وعضوئية مندوبي من الزراعة والري والصناعة والتجارة والهيئة العامة للمصائد والثروة السمكية والصحة العامة والجهاز المركزي للاحصاء والمعلومات.