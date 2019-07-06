بالفيديو.. لحظة استهداف مشرف المليشيا وقائد محورها في الحديدة

لقي عدد من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية بينهم قيادي ميداني مصرعهم ، في مواجهات مع قوات الجيش الوطني، في محافظة الحديدة غربي البلاد.

واندلعت المواجهات، مساء الجمعة، عقب هجوم للمليشيا، هو الأعنف منذ بدء سريان الهدنة الأممية، على مواقع الجيش في مدينة الحديدة.

وأفشلت قوات الجيش هجوم المليشيا وأجبرتها على التراجع، بعد تكبّدها قتلى بينهم قائد الهجوم المدعو طالب سفيان، المكنى “أبو طالب السفياني”، وجرح عشرات آخرين.

وحاولت الميليشيات التقدم للمرة السادسة صوب الأحياء السكنية المحررة مستخدمة مختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة قبل أن يتم إخمادها بضربة نوعية استهدفت قيادة الهجوم، وفق إعلام المقاومة اليمنية.

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ويشار إلى أن مشرف الحوثيين في الساحل الغربي يبلغ 40 عاماً، وهو من مديرية سحار محافظة صعدة، ويعد من أصدقاء مؤسس الميليشيات، حسين الحوثي. وشارك في حروب صعدة الست، كما شارك إلى جانب القتيل طه المداني في قيادة الانقلابيين أثناء اجتياح عدن عام 2014.

وتصدت قوات الجيش الوطني، خلال اليومين الماضيين، لعدة هجمات لمليشيا الحوثي الانقلابية على مواقع شرقي مدينة الحديدة، ومديرية الدريهي.

وتكبدت المليشيا الحوثية خلال تلك الهجمات الفاشلة عشرات القتلى بينهم القيادي المدعو أبو حمزة الغرباني، بالإضافة إلى تدمير عدد من الآليات التابعة لها.