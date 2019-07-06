مُحسن: الحوثيون يردون على قتل قياداتهم باستهداف مدني الحديدة

وصف جمال مُحسن رئيس تحرير الخليج 365، استهداف ميليشيا الحوثي المدفعى والصاروخى للأحياء السكنية فى محافظة الحديدة بأنها جريمة من جرائم الحرب، مُطالبًا الحكومة الشرعية بإعداد ملف حقوقي لتجاوزات الحوثيين وتقديمه للجهات الدولية لتجريمهم وإدنتهم.
وأضاف رئيس تحرير الخليج 365 في مداخلة لقناة النيل الإخبارية المصرية، أن استهداف ميليشيا الحوثي للمدنيين جاء ردًا على مقتل القيادي الحوثي أبو طالب السفياني في اشتباكات في الحديدة وهو أحد أهم الشخصيات في ميليشيا الحوثي.
وأشار إلى أنه ستكون هناك عمليات اخرى من قبل ميليشيا الحوثي للرد على مقتل قياداهم وهناك استعداد من قبل قوات الشرعية لمواجهة اي محاولة تقدم من قبل ميليشيا الحوثي
وقال جمال مُحسن في نهاة حدثه، أنه يتمنى أن يعم السلام البلاد من خلال تنفيذ اتفاق ستوكهولم، لكن هناك تغليب لصوت المعركة من قبل ميليشيا الحوثي.
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